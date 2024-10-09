Alınan bilgiye göre Hasan Basri K.(28), ikamet ettiği Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 4. Katında sigara içtiği esnada beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Şahsın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hasan Basri K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan ve kafasını beton zemine çarpan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği, tedavisinin yoğun bakımda süreceği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK