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Yaklaşık 7 yıldır sebze üreticiliği ile uğraşan Yunus Emre Sert, 500 metrekaresini Genç Girişimci Projesi kapsamında kurduğu serayı 2 dönüme kadar çıkardığını ancak fırtınadan dolayı 7 yıllık birikiminin elinden uçup gittiğini söyledi.

12 bin adet mahsulle birlikte zararının 500 bin lirayı bulduğunu ifade eden Yunus Emre Sert, “Bunun yanı sıra malzemelerimiz ve gübreler de zarar gördü. Kaybımız büyük. Elimde ne varsa bu işe yatırmıştım ancak şuan bitmiş durumdayız” dedi.

Bu tür afetlerin Allah'tan geldiğini vurgulayan Sert, “Kimseye diyecek bir şeyimiz yok. Çok zararımız var. Ektiğimiz marulların hepsi öldü. Tekrar ekeceğiz ama bu da masraf demek. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı.