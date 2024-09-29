Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgesinden başlayarak, kuzey kıyılarında 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın yarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, Salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, Çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra Perşembe günü yurdu terk edeceği ön görülüyor. Yurdun güney kesimlerinde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGEDE SICAKLIK

Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ın bağlı olduğu Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü de bölgede hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerinde 4 ile 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ile 15 derece arasında düşeceğinin tahmin edildiğini duyuru.

Soğuk havanın yarından itibaren bölgenin batı kesimlerinde başlayarak Perşembe günü bölgeyi terk etmesinin beklendiği dile getirilen açıklamada: “Söz konusu yağışlı ve soğuk sistemle birlikte; bölgemizde gerçekleşebilecek kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin ve uyarılarının takip edilmesi önem arz etmektedir. Hafta ortasına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarının (°C) aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi beklenmektedir: Samsun 25, Tokat 18, Amasya 21, Ordu 23, Kastamonu 16, Çorum 17 ve Sinop 25” görüşüne yer verildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR