Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif Engin dünya evine giriyor.

İş dünyasıyla futbol camiasını buluşturacak olan düğün, Ahlatcı Holding’in Çorum’daki rafinerisinin bahçesinde yapılacak.

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif, iş dünyasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin ile hayatını birleştiriyor.

Genç çiftin düğünü, 21 Haziran Cumartesi günü Çorum’daki Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından seçkin davetlilerin katılması beklenen bu özel gecede, spor ve iş dünyasından birçok tanınmış isim de yer alacak.

Geceye Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sibel Can ve Edis şarkılarıyla renk katacak. İkili, unutulmaz bir müzik şöleni sunarak davetlilere eşsiz bir gece yaşatacak.

Futbol, iş ve sanat camiasından birçok ünlü ismi Çorum’a götürecek olan düğün, hem görkemi hem de katılımcı profiliyle yılın düğünü olmaya aday!