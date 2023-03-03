Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten ve aslen Konyalı olan Seyit Ali Büyük, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Büyük, 6 Şubat 2023 gününden bugüne deprem bölgesinde barınma ve eğitim çalışmalarını koordine ediyordu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün yerine göreve getirilen Seyit Ali Büyük, önceki gün göreve başladı.

Büyük 1 Mart 2023 tarihi itibariyle başladığı görevinin ilk günü Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.



SEYİT ALİ BÜYÜK KİMDİR?

Konya’da dünyaya gelen Seyit Ali Büyük; İlk, orta, lise ve üniversite öğreniminden sonra 1986 yılında Trabzon, Çaykara Köknar Köyü Ortaokulunda öğretmenliğe başladı. 2001 yılına kadar Konya, Trabzon ve Erzincan’da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2001-2005 yıllarında İsviçre Eğitim Ataşeliği nezdinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenliği yaptı. İsviçre Zürich Eğitim Dairesi tarafından bir tercümesi yayımlandı.

2005-2014 yılları arasında Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2014 - 2019 yılları arasında Çorum İl Milli Eğitim Müdürü, 25 Şubat 2019 - 29 Haziran 2022 tarihleri arasında Konya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 30 Haziran 2022 tarihinde Hatay İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. İngilizce, Almanca ve Arapça dillerini bilen Seyit Ali Büyük, evli ve 2 çocuk babasıdır.

(Volkan SINAYUÇ)

