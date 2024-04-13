Kaza, Fethiye-Kaş Karayolu üzeri Eşen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.G. (22) idaresindeki 01 AZU 96 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eşen mevkiinde şarampole uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan Ali Rıza Kayar'ın (24) kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazadan yaralı kurtulan otomobil sürücüsü M.C.G. ve yolcu konumundaki H.G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör: İHA AJANS