Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşırken, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Mahallede su kemeri olarak yapıldıktan sonra iki yamacı birbirine bağlayarak dar ve tehlikeli bir geçit halini alan Şeytan Köprüsü de ürkütücü görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dar bir vadide bulunması, dar ve yüksek oluşu nedeniyle günümüzde kullanılmayan köprünün, ürkütücü yapısı nedeniyle "Şeytan Köprüsü" ismini aldığı düşünülüyor. Köprü, mahalleye ve yola yakın olmasına rağmen Sille'ye gelen herkes tarafından bilinmiyor.

Eskişehir'den Konya'ya gezmeye gelen Serkan Sarı, “Köprünün tarihi değeri, işçiliği çok güzel. İnternette gördüğüm gibi yapıyı bulduk. Buna sahip çıkmalıyız” dedi.

Adıyaman'dan tarihi bölgeleri gezmek için geldiğini söyleyen Gazi Boyraz ise “Burası gerçekten çok güzel değerlere sahip. Konya'nın kültürüne sahip çıkması lazım. Yapı olarak geçmiş olarak çok farklı bir atmosfer var. Eski dönemlerden kalma yapılara sahip çıkmalıyız toplum olarak. Eski zamanlarda yapılmış yapılar gerçekten muazzam” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS