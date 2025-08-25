Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve İzmir'den de hissedildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

4,2 VE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 22.00'de 4,2, saat 22.14'te ise 4,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Saat 22.00'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin 7, saat 22.14'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ise 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN DEPREME İLİŞKİN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: AA AJANS