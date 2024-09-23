Dün gece Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Y.E.Ç. Ihlamurkuyu Mahallesinde yakalandı. Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı. Acil olarak ameliyata alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz’ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Öte yandan Yılmaz’ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas’ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas’ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

“5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı”

Sivas’ta ki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz’ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, “Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi. Elimizde büyüdü. Normal bir yaşantısı vardı. Kızımız şehit eden kişi 26 suçtan aranan bir kişi. Bu adam daha kaç kişi öldürecek ki bunu içeri alsınlar cezaevine koysunlar. 5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı” dedi.