Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi.

PARFÜM İMALATI YAPILAN DEPODA YANGIN

AA'daki habere göre Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

VALİ AKTAŞ: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.