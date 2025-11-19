Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde Ş.K. yönetimindeki otomobil durduruldu.

0.29 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol kontrolünde aday sürücü Ş.K. 0.29 promil alkollü çıktı.

EHLİYETİ DAİMİ İPTAL EDİLDİ

Ş.K.'nın ehliyeti aday sürücüler için yasal sınır olan 0.20 promilden fazla olması nedeniyle daimi iptal edildi.

Alkollü şekilde direksiyon başına geçen Ş.K. gülerek üflediği alkol testinden ehliyetinin iptal edilmesi nedeniyle ağlayarak, ayrıldı.