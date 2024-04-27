Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere ilimizden Şevval umresi için kutsal topraklara gidecek olan umreciler "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri" ile bilgilendirildi.

Müftülük Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde Isparta’ya atanan Müftü Muharrem Biçer tarafından “Hz. Peygamber (sas), Mescid-i Nebevi ve Medine", Müftü Yardımcısı Adem Aygül tarafından “İbadet Bilinci ve Umre Menasiki”, Müftü Yardımcısı Fatih Kaya tarafından “Umrenin Hikmeti ve Umre’deki Sembollerin Anlamı", Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik tarafından da "Kadınlara Özgü Konular" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Seminer sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Umre Malzemeleri umrecilere verildi.

Editör: SELDA FINDIK