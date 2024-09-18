Emekli öğretmen Sevim Üsgülen (78), Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındığı hastanede 16 Eylül 2024 Pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Merhum Mehmet Üsgülen ve merhume Rasime Üsgülen’in kızları, Sevgi Yüzbaşıoğlu, Sevil Üsgülen ve Cahit Üsgülen’in ablaları olan Sevim Üsgülen’in cenazesi, bugün Hıdırlık Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.