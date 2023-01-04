Dünya Çorumlular Konfederasyonu Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Sevgi Yıldız, kendisini bu göreve layık görenlere ve sosyalmedya hesaplarından kutlama mesajı gönderen tüm dostlarına teşekkür etti.

Genel Başkanlığını Metin Akkuş’un yaptığı Dünya Çorumlular Konfederasyonu tarafından Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine atanan Yıldız, yayınladığı mesajda; “Beni telefonla arayan sosyal medyadan arayan, tanıdığım tanımadığım herkese sonsuz teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz bana büyük cesaret verdi. iyi ki varsınız.” ifadesinde bulundu.

Sevgi Yıldız mesajında ayrıca kendisini Dünya Çorumlular Konfederasyonu İl Kadın Kolları Başkanlığı’na layık gören başta Genel Başkan Akkuş başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Kemal Tepe, Laçin İlçe Başkanı Hakan Çelenk, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Şimşek Kıymacı, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Karaman ve Özgür Uzun’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

