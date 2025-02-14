*** Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü…Eşlerin, sevgililerin, birbirlerine olan bu güzel duygularını tazeledikleri, sevgiyle yaşamı güzelleştirdikleri, yüzlerce yıldır kutlanan gün…

*** Gazeteniz ÇORUM HABER ise, 2016 yılının 14 Şubat’ından beri, bu günle başlayan haftayı, “Toplumsal Sevgi Haftası” olarak kutluyor; “sevgi” denen büyülü sözcüğü, iyiliklerin, güzelliklerin nişanesi olarak yüreklere kazımaya çalışıyor.

*** Yaşam sevgiyle güzelleşir. Toplumsal barış, dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı adına hep birlikte gülümseyelim lütfen. Ve buzdağını bile eritecek o sihirli sözü sevdiklerimize söylemekten çekinmeyelim: Seni seviyorum.

*** Yüreğimizden umut ve sevgi hiç eksilmesin.