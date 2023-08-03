Ey kör, bu gök, bu yer, bu yıldızlar boştur boş,

Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut hoş,

Her gün yeniden kurulup dağılan bu evrende,

Bir nefestir alacağın o da boştur boş… (Ömer Hayyam)

Ağlayarak gelmişim gülerek gitmeliyim,

Kâinatın dünyanın sırrına ermeliyim,

Bir ömür yetmez bana bin ömürdür dileğim,

Gittikçe gelmeliyim, geldikçe gitmeliyim…(Mehmet Özata) ..

Her şey kanar, tek balık kanmaz sudan,

Gün uzar, eğer rızkın bulmazsa can.

Olgun adamın halinden anlar mı ki, ham?

Söz uzar, kesmek gerektir vesselam…(Mevlana)

Veren de O, alan da O, senden ne gidecek?

Telaşını görenler can senin zannedecek,

Ademoğlu âleme üryan gelir, üryan gider,

Nale-vü efgânla, giryan gelir, giryan gider..(13.y.y Aşki)

Tanrım nasıl yarattın bunca insanı tip, tip?

Uslarında nasıl fark yarattın ey yüce sahip?

Hikmetinden sual olmaz ama neydi muradın?

Hepsi başka bir âlem, hepsi başka bir garip…(Mehmet Özata)

Beni özene bezene yaratan kim, sen?

Ne yapacağımı da yazmışsın önceden,

Demek ki, günahı da işleten sensin bana,

O halde nedir bu cennet cehennem?(Ömer Hayyam)

Vardım ileriye döndüm geriye,

Ben de şaştım sarındığım deriye,

Kendime rastladım varsam nereye,

Evvel, âhir, sonlu, sonsuz benimdir…(Sefil Selimi)

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HAYATIN İÇİNDEN

1-Yabancı futbolcu transferinde korkunç bir döneme girdik. Bu transfer döneminde Galatasaray 216 milyon Avro, Fenerbahçe 180 milyon Avro, Beşiktaş 99 milyon Avro, Trabzonspor 95 milyon Avro harcamış. Maalesef, Türk futbolcular pahalı yabancı futbolcular yüzünden takımlarda yer alamayacakları için kendilerini geliştiremeyecekler. Bu kısır döngü hep böyle devam edecek.

2-Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde yaşadığımız sıcaklıklar için “Bunlar bir doğal afet, sakın dışarı çıkmayın” diyor. “El Nino” olarak adlandırılan okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki değişikliklerinin yol açtığı sıcak hava kasıp kavuruyor. Şiddetli yağışlar, kuraklık, su baskınları ve orman yangınları hep bu yüzden çıkıyormuş.

3-Genetiğiyle oynanmış 34 bin ton soya fasulyesi Bandırma limanına gelmiş. Bunları geçen hafta Brezilya’dan aynı limana gelen 28 bin baş Angus ineklerine yedirecekler. Bu hayvanların etlerini yiyen insanlarımız başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanıp ömür boyu acı çekerek yaşayacaklar.

Sağlık Bakanımızın dikkatine sunulur.

4-Evren her yönde sonsuza kadar uzanan bir düzlükmüş. Yeni öğrendim.

5-Hiçbir şeyi zamana bırakmayın. Zaman kimseyi sağ bırakmıyor.

6-Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazı, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun. (Meşhur Endülüs kadısı İbn-i Rüşd)

7-Öyle bir din uydurdular ki, utanmasalar İslam’ın ilk şartı fakirlik diyecekler.

2 Ağustos 2023