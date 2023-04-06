S.B.(65) idaresindeki 19 S 0188 plakalı servis otobüsü Organize Sanayi Bölgesi’nden Çorum istikametine seyir halinde iken M.A.(65)’in kullandığı 19 ACS 416 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada servislerde bulunan Ö.G.46), Ü.O.(46), F.K.(37) ile Z.U.(49) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (Tugay GÖKTÜRK)