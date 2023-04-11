BELTAŞ A.Ş.1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından İskilipgücü’nün ana sponsoru Pakro Kimya A.Ş. sahiplerinden Mustafa Topal, yeni sezonda da kulübe destek vereceklerini açıkladı.

İskilipgücü’nün geçtiğimiz Pazar günü, sahasında Çorumspor’u 7-1 yendiği maçı izleyen Mustafa Topal, kulüp başkanı ve aynı zamanda teknik direktörü Nihat Armutcu’dan takımın son durumu ile ilgili bilgi aldı. İskilipgücü’nün bu sezon ilk kez maçını izleyen Mustafa Topal, futbolcularla da tek tek sohbet ederek tanıştı.

Armutcu, kulüp yönetim kurulu üyesi Mustafa Demirci ile birlikte maçtan sonra Mustafa Topal’a tesisleri gezdirirken, Topal’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Armutcu, Pakro Kimya A.Ş. sahiplerinden Mustafa Topal’ın kendilerine, “ Ağabeyim İsmail Topal ile birlikte, Pakro Kimya olarak yanınızdayız. Bu sezon bir nevi alışma evresi oldu. Gelecek sezon daha ciddi bütçe ve plan proje ile çok daha güzel işlere imza atacağız inşallah. Galibiyetten dolayı hepinizi kutluyorum. Bana da güzel bir hediye oldu” dediğini de aktardı. Topal’ın gelecek sezon da kulübe destek vereceğini açıklaması memnuniyetle karşılandı. Başkan Nihat Armutcu, desteklerinden dolayı İsmail ve Mustafa Topal kardeşlere teşekkür etti.

Öte yandan, Başkan Nihat Armutcu, ligden düşmesi kesinleşen Mecitözü Gençlerbirliği’ne de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(Hüseyin AŞKIN)