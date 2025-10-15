Arıkoğlu, Çorum Belediyesince Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksinde düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri kapsamında düzenlenen söyleşide takipçileriyle, ardından Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşilere sokakta rastlayıp sahiplendiği köpeği Şeker ile katılan Arıkoğlu, dinleyicilerine uzmanlık alanının yanı sıra sokak hayvanları, evcil hayvanlar, hayvan sahiplenme gibi konularda da açıklamalarda bulunuyor.

Arıkoğlu, söyleşilere köpeğiyle katılarak sahipsiz ve evcil hayvanlar konusunda insanlarda bilinç oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Şeker'i sokakta çok kötü şartlarda bulduğunu ve tedavisini üstlendiğini belirten Arıkoğlu, “İyileştikten sonra tekrar sokağa bırakmaya kıyamadık. Şeker, bizim 9 çocuğumuzdan biri oldu. Evimizde baktığımız 9 köpeğin hepsi sokaktan kurtardığımız, kimi yaralı kimi hasta halde bulduğumuz canlar” dedi.

İmza günleri ve söyleşilere köpeğiyle katılarak hayvanların da yaşamın bir parçası olduğunu göstermek istediğini anlatan Arıkoğlu, “Bir yazarın yanında bir köpek gördüğünde insanların yüzündeki gülümsemeyi, şaşkınlığı ve memnuniyeti görmek çok değerli. Bu bana insanların aslında hayvanlarla bir sorunu olmadığını, tam tersine onlarla birlikte olmaktan mutlu olduklarını gösteriyor” diye konuştu.

Arıkoğlu, söyleşide öğrencilere oyun yazarlığı ve senaristlik kariyerini de anlattı.

Muhabir: AA AJANS