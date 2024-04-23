Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sebze ve meyvelerin tazelik ve görünüm standartlarına uygunluğu, tezgahların temizliği ve düzeni, satış öncesinde ve sonrasında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi birçok kritik nokta detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu denetimlerle, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilecekleri bir ortamın oluşturulması hedefleniyor.



Pazartesi Pazarı’nda yapılan denetimlere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ürün kalitesi ve hijyen açısından vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla semt pazarında denetimlere devam ettiklerini belirtti. Candan “Semt pazarlarında sebze ve meyve kalite standardının artırılması, tezgâh önü ve arkasının aynı kalitede olması denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” diye konuştu.