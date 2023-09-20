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Zabıta ekipleri, semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafı, çürük ve eksik gramajlı sebze-meyve satılmamaları konusunda afiş ile duyuru yaparak uyarıyor. Çürük ve eksik gramajlı ürün satışının tespiti halinde 5957 sayılı kanun çerçevesinde ilgili esnafa yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekibi, vatandaşlara da bilgilendirme broşürleri dağıtıyor. Vatandaşlardan, çürük ve eksik gramajlı ürün satışı yapan esnafın tezgâh numarasını pazar yerlerinde bulunan zabıta karakoluna bildirmeleri istendi.