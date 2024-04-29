Çorum’un tanınmış simalarından Kuşadası'nda yaşayan Avni Göktepe ile İnşaat Mühendisi Sami Göktepe'nin anneleri Semiha Göktepe (93) önceki gün saat 16.00 sıralarında, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayata veda etti.



Merhum Recep Göktepe'nin eşi, Emekli Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Avni Göktepe, TSO eski Başkan Vekili, İnşaat Mühendisi Sami Göktepe, Selma ve Hülya Göktepe'nin anneleri, Elektrikçiler Odası eski Başkanı Hikmet Göktepe'nin kayınvalidesi olan Semiha Göktepe'nin cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, CHP önceki Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 31 Mart’ta CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, sanayici ve işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan aynı yerde merhume Şehriye Kandemir, merhum Şahin Yılmaz ve merhum Ahmet Akça’nın da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.