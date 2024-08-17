Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Netpaş Kum Demir Çimento sahibi Fatih Şahinbaş'ın eşi, Alaaddin Damar'ın kızı Sema Şahinbaş hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zubeyir Tuncel, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Üyeleri Ümit Er, Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Yılmaz, Sedat Genç, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ