Çorum’un Alaca ilçesinde, son birkaç gündür etkili olan yağış ve sonrasında oluşan selin verdiği zararları gidermek için belediye ekipleri aralıksız çalışıyor. İlçede selin etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışması yürüten ekipler, zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

Alaca Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezi ve köylerde sel sularından oluşan su baskınlarını, balçık ve çamurları temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Alaca Belediye Başkanlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarmaya devam ediyoruz, daha güzel bir Alaca için çalışıyoruz" denildi.

Editör: İHA AJANS