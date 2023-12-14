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Kargı Belediyesi’nde görev yapan Erdoğan görevinden istifa ederek MHP Genel Merkezi’ne başvuru dosyasını teslim etti. MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı TBMM’deki odasında ziyaret eden Erdoğan, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de makamında ziyaret etti.

belediyeciliği en güzel uygulayan partinin MHP olduğunu belirterek bir açıklamalarda bulunan Erdoğan: “MHP’nin üretken belediyecilik anlayışını çevremizdeki Osmancık, Tosya, Kastamonu, Çankırı gibi il ve ilçelerimizde görüyoruz. İlçeler bile çağ atladı. Bizde partimizin bu üretken belediyecilik anlayışını, belediye tecrübemize katarak Kargı’mıza çağ atlatmak istiyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Bunları aday olduğumuzda vatandaşlarımızla da paylaşacağız. İnanıyoruz ki Kargı üretken belediyecilikle çağ atlayacak” dedi.