Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, uzmanlık alanlarında kadrosunu genişletmeye devam ediyor. İlçede sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik adımlar kapsamında, iki yeni uzman hekim hasta kabulüne başladı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehriban Ömer ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Ünal, Kargı’da görevine başlayan son isimler oldu.

Dr. Mehriban Ömer’in katılımıyla birlikte iç hastalıklarına dair tanı ve tedavi olanaklarının daha kapsamlı hale gelmesi hedeflenirken, kronik rahatsızlıkların yönetimi konusunda da önemli bir destek sağlanmış olacak. Dr. Elif Ünal ise kadın sağlığı alanında ilçedeki boşluğu doldurarak özellikle doğum öncesi ve sonrası takiplerde önemli bir görev üstlenecek.

Yetkililer, atamalarla hastaneye başvuran kişilerin il dışına gitmeden gerekli sağlık hizmetine ulaşabileceklerini belirtti. Böylece hem hasta yoğunluğunun dengelenmesi hem de hizmet sürecinin hızlanması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ