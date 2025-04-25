Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kargı’da da törenlerle büyük bir coşku içerisinde kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’nci yılı ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda ilk tören Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay ve öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Kutlama programı ise İlçe Stadı’nda gerçekleştirildi. Törene; Kaymakam Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam eden program; bayrak ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Program; 23 Nisan dolayısıyla okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ