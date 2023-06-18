Çorum'da kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, özellikle Aliki bağları bölgesindeki hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, acil yardım beklediklerini ifade ederek, yaşanan sel felaketinin ardından büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söylediler.

Bozulan yollar nedeniyle bağ evlerine ulaşamadıklarını ve buralardaki hayvanların aç-susuz bir şekilde kaldığını, yıkılan elektrik direklerinin ise tehlike saçtığını belirten Aliki bağları sakinleri, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.