Türkşeker Genel Müdürü Şahin, "Türkşeker'in üreticilerle imzaladığı sözleşmede ürün fiyatı, üretim, teslim ve alım şartları, üretim döneminde verilecek avans ve destekler olmak üzere üretimin her aşamasını kapsayan hususlar yer alıyor." dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, üretim planlamasının bir parçası olan sözleşmeli üretim modelinin Türkiye'de ilk kez Türkşeker tarafından uygulandığını söyledi.

Ülkede ilk şeker fabrikalarının kurulduğu 1926'dan itibaren bu yöntemle şeker pancarı üretimi yapıldığı bilgisini veren Şahin, makineli tarımın olmadığı o yıllarda yoğun iş gücü gerektiren, üretimi zor mahsullerden biri olması nedeniyle çiftçilerin bu ürünü tercih etmediğini ve bu yüzden desteklendiğini anlattı.

Şahin, şeker pancarı üretiminin desteklenmesi ve çiftçilere verilen ayni ve nakdi avansların geri dönüşünün sağlanması için sözleşmeli üretime ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, bu sayede pancar üretiminin de garanti altına alındığını bildirdi.

Türkşeker açısından fabrikalarda işlenecek pancarın üretiminin garantisi, çiftçiler açısından da ürün satış garantisi bakımından sözleşmeli üretim modelinin en iyi yöntem olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Sözleşmeli üretimin, pancar tarımında münavebe takibi, fabrikaların kapasitelerine uygun miktarda pancar üretiminin sağlanması, çiftçilere istikrarlı gelir temini gibi pek çok faydası var. Türkşeker'in pancar üreticileriyle imzaladığı sözleşmede, ürün fiyatı, üretim, teslim ve alım şartları, üretim döneminde verilecek avans ve destekler, ürün bedel ödemeleri ve cezai müeyyideler olmak üzere şeker pancarı üretiminin her aşamasını kapsayan hususlar yer alıyor."

ÜRETİCİLERE BU YIL 2,8 MİLYAR LİRA AVANS ÖDEMESİ YAPILDI

Türkşeker tarafından üreticilere, şeker pancarı üretim sürecinin en önemli girdileri olan gübre ve tohum ihtiyacının da karşılanması amacıyla pancar yetiştirme sürecinin sonuna kadar 6 nakdi avans verildiğini aktaran Şahin, geçen yıl bu kapsamda yaklaşık 5,5 milyar lira avans ve 4,1 milyar lira destek ödemesi yapıldığını dile getirdi.

Şahin, bu yıl ise üreticilere temmuz sonuna kadar toplam 2,8 milyar lira avans ödemesi yapıldığını, yıl sonuna kadar tutarın 4,2 milyar lirayı bulacağını sözlerine ekledi.