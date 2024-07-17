Kadeş Barış Meydanı yanında bulunan Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak No: 4 adresinde faaliyet gösteren City Döner, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ile kalabalık bir davetli grubu eşliğinde dualarla açıldı.



City Döner’de tavuk döner, et döner, köfte, burger ve tost gibi yiyeceklerin bulunduğunu belirten işletme sahipleri, paket servisleri bulunduğunu da sözlerine ekleyerek vatandaşların 0364 224 24 89 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini vurguladı.