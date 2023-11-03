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Akşsemseddin Caddesi’nden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne kadar uzanan 20 metre genişliğinde bir yol oluşturmak için çalışma yapan Çorum Belediyesi, Tanyeri İlkokul’unun yıkımına başladı.

Şehir içi ulaşımda Çorum’a çağ atlatan projeleri hayata geçiren Çorum Belediyesi, başta Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Prof.Dr.Arif Ersoy Caddesi olmak üzere Çorum Sanayi Sitesi’ne bağlantı yolları, Fen Lisesi Caddesi ile İskilip Caddesi arasına ring yolu gibi ulaşımda büyük öneme sahip yeni yolları son dönemde Çorum’a kazandırdı.



TANYERİ İLKOKULU’NUN YIKIMINA BAŞLANDI

Ulaşılabilir şehir projelerini bir bir hayata geçiren Çorum Belediyesi yeni yollar açmaya yolları genişletmeye devam ediyor. Çorum’u ulaşımı kolay bir şehir haline getirmeye yönelik önemli bir adım daha atan Çorum Belediyesi, yaklaşık 1 kilometrelik bir bulvarı daha şehrin merkezinde oluşturacak. 20 metre genişliğindeki bulvar ile Akşemseddin Caddesi’nden yeni belediye binası arkasındaki Azerbaycan Caddesi’ne giriş yapan bir araç, Prof.Dr.Arif Ersoy Caddesi, Osmancık 4. Sokak, Üçtutlar 1. Sokak ve Okul 1. Sokak üzerinden Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne ulaşmış olacak. Bu yolun açılmasında önemli bir aşamayı tamamlayan Çorum Belediyesi, yeni yol üzerinde kalan eski Tanyeri İlkokulu binasının yıkımına başladı.



20 METRE GENİŞLİĞİNDE 1 KİLOMETRELİK BULVAR OLACAK

Şehrin tıkanan damarlarını açmaya devam ettiklerini açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tanyeri İlkokulu binasını yıkarak, Osmancık Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ni 1.000 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde yeni bir yolla birleştiriyoruz. Tanyeri İlkokulu’nun yıkılmasıyla önemli bir aşama gerçekleşmiş oldu. Eski okul binasının deprem dayanıklılık bakımından da yenilenesi gerekiyordu. Böylece yeni bir okul binası da şehrimize kazandırılmış olacak. Başta, yaptığımız her işin baş mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizlere yardımcı olan Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” dedi.