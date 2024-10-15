Çorumlu milli halterci Şehmuz Çevik, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda 4 gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Lübnan, Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Kenya olmak üzere 9 ülkeden 71 görme engelli ve kısmen görme engelli sporcu katıldı.

Erkekler 90 kiloda podyuma çıkan Çorumlu milli halterci Şehmuz Çevik, squat kategorisinde 205 kilo, bench press kategorisinde 140 kilo, datlift kategorisinde 230 kilo ve toplamda 575 kiloluk kaldırışlarla 4 gümüş madalya kazanarak Dünya ikincisi oldu.

ÜNLÜ TEBRİK ETTİ

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü yaptığı açıklamada madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik ederek, “Kazakistan’da büyük bir başarı elde ettik. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi bizleri en iyi şekilde temsil ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

8 YILDA 14 MADALYA

Çorum’un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara’da ikamet eden 28 yaşındaki Şehmuz Çevik, 8 yıldır halter sporuyla uğraşıyor. Sporculuk kariyerini Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nde sürdüren Çevik, geride kalan 8 yıllık süreçte 9 Türkiye şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, 2 Dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçüncülüğü kazandı.