İYİ Parti Genel Merkezi, DEM Parti’nin Öcalan için düzenleyeceği özgürlük yürüyüşüne tepki amacıyla “Türkiye Sahipsiz Değildir” sloganıyla bir miting düzenleyecek.

Ankara – Tandoğan Meydanı’nda 27 Haziran 2026 Cumartesi günü düzenlenecek “Şehitlere Saygı ve Bayrak Aç Mitingi”ne Çorum’dan da geniş kapsamlı katılım sağlanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti öncülüğünde 27-28 Haziran tarihlerinde düzenleneceği açıklanan "Öcalan'a Özgürlük" mitinglerine sert tepki gösterdi.

Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye’yi sahipsiz sanıyorlar. Siz 27 Haziran’da hangi meydana çıkarsanız çıkın, ben Müsavat Dervişoğlu olarak, iyiler ve cesurlarla birlikte, büyük Türk millerini arkama alıp, Tandoğan Meydanı’na çıkacağım” dedi.

Dervişoğlu, mitinge Türkiye genelinden katılım sağrısında bulundu.

ARAÇ KALDIRILACAK

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, 27 Haziran’da saat 17.00’de Ankara – Tandoğan Meydanı’nda geniş katılımlı bir miting düzenleyeceklerini bildirerek, miting için saat 13.00’de Çorum’dan araç kaldıracaklarını açıkladı.

Hakan Tekercioğlu, mitinge katılmak isteyenlerin Çorum İl Başkanlığına başvuru yapmasını istedi. Mitinge tüm Çorum halkını, sendikaları, dernekleri, parti üyelerini davet eden Tekercioğlu, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Tekercioğlu, “Sevdası Türkiye olan, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi Türk bayraklarıyla Tandoğan Meydanı'na bekliyorum. Türkiye'nin sahipsiz olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz” dedi.

Tekercioğlu, 27 Haziran Cumartesi günü tüm Türkiye’yi Ankara Tandoğan Meydanı’nda tek yürek olmaya davet etti.

“BAYRAĞINI ALAN GELSİN”

Siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm vatan sevdalılarına seslenen İl Başkanı Tekercioğlu, katılım sağlayacak herkesten yanında sadece Türk bayrağı getirmesini istedi.

Muhabir: Haber Merkezi