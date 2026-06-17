Çorum’da 2026 yılı hasat sezonu, Uğurludağ ilçesine bağlı Boztepe Köyü’nde düzenlenen programla başladı. Programa Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Zekeriyya Denden, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Alperen Duran Çulhaoğlu ile Uğurludağ İlçe Müdürü Hüseyin Erdem Nortcu katıldı.

Program kapsamında hasat alanında incelemelerde bulunulurken üreticilerle de bir araya gelindi. İl Müdürü Hasan Taş, yaptığı değerlendirmede ekili alanlardaki arpanın boy gelişimi ve genel durumunun oldukça iyi olduğunu belirterek, mevcut verilerin verimli bir hasat sezonuna işaret ettiğini söyledi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Taş, üretim planlamasının önemine vurgu yaparak, bitkisel üretim ile hayvancılığın birlikte yürütülmesinin işletmelere ekonomik açıdan önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi