Uluslararası 1923 IMSEF Proje Yarışması’nda Çorum BİLSEM öğrencileri Ahmet Haktan Aygüneş, Beyzanur Berk ve Ahmet Kayra Öz, Danışman Öğretmenleri Ünsal Berk rehberliğinde Enerji ve Mühendislik kategorisinde birincilik derecesi kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Öğrenciler ayrıca 4 farklı ülkeden davet alırken, Çin’de 50 ülkenin katılımıyla yapılacak uluslararası proje yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Çorum BİLSEM’in öğrencileri İklim Koyuncu, Ada Tuvana Tavlı ve Eylül Ergin de Danışman Öğretmenleri Dr. Mehmet Fidan rehberliğinde Biyoloji kategorisinde ikincilik derecesi elde ederek gümüş madalya kazandı.

Çorum BİLSEM’in iki takımı da Londra’da gerçekleştirilecek proje festivaline katılma hakkı elde ederek hem ilimizi hem de ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek.

Uluslararası başarılarıyla gururlandıran BİLSEM öğrencileri ve danışman öğretmenleri, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret ederek elde ettikleri başarıları paylaştı. Çağlar; “Başta öğrencilerimiz olmak üzere, emek veren öğretmenlerimizi, ailelerini ve Çorum Bilim ve Sanat Merkezi yöneticilerimizi tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK