Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, zorunlu tutulan “Öğrenci Gelişim Raporları” uygulamasının mevcut haliyle eğitime katkı sunmaktan uzak olduğunu ve öğretmenler üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturduğunu belirtti.

Başkan Okumuş, uygulamanın angarya yasağına aykırılık teşkil ettiğini, öğretmenlerin dinlenme hakkını ihlal ettiğini ve iş-aile hayatı arasındaki dengeyi olumsuz etkilediğini ifade ederek, raporların hazırlanmasının öğretmenlerin isteğine bırakılması gerektiğini söyledi.

“SÜREÇ, SADECE FORM DOLDURULAN BİR ANGARYAYA DÖNÜŞTÜ”

Geçtiğimiz Ocak ayında (05/01/2026) konuya dair kapsamlı bir değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Şube Başkanı Fatih Okumuş, raporun detaylarına şu sözlerle dikkat çekti: "Öğrenci gelişim raporları, sahada pedagojik bir araç olmaktan ziyade, amaca hizmet etmeyen ağır, yorucu ve sürekli tekrar eden bir iş yükü olarak karşılık bulmaktadır. Bu raporları hazırlamak, öğrencilerin becerilerini artırmak için çalışmak yerine, yalnızca form doldurmak için zaman harcanan bir sürece dönüşmüştür.

Her öğrenci için sosyal-duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda onlarca kriteri sisteme girme zorunluluğu, ciddi bir zaman kaybına yol açmaktadır. Onlarca kriterin her öğrenci için özgün, tutarlı ve kanıta dayalı şekilde değerlendirilmesi, sahanın gerçekliğiyle uyuşmamaktadır. Sonuç olarak bu uygulama, öğretmeni yoran, tükenmişlik duygusu oluşturan ve eğitimin niteliğine katkı sağlamayan anlamsız bir veri toplama yükü haline gelmiştir. Bu durum, raporların nesnelliğini yitirmesine ve sistemin 'mış gibi' işlemesine neden olmaktadır.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

“VELİLER İÇİN KAFA KARIŞIKLIĞI”Uygulamanın sadece öğretmenleri değil, öğrenci ve velileri de olumsuz etkilediğini belirten Okumuş, raporun diğer paydaşlarla ilgili çıktılarını şu şekilde özetledi. “Öğrenciler, somut ve anlaşılır bir karne beklerken sayfalarca süren karmaşık raporlarla karşılaşmakta ve bu durum karnenin temsil ettiği motivasyonu zayıflatmaktadır. Veliler bu raporları, akademik terminolojiye boğulmuş, belirsiz ve kendileri için anlamsız veri yığınları olarak nitelendirmektedir. Çocuğun durumu net bir şekilde ifade edilmediği için veliler, raporu aldıktan sonra dahi öğretmene 'Çocuğumun durumu iyi mi, kötü mü?' sorusunu sorma ihtiyacı duymaktadır. Bu durum velinin sürece sağlıklı dahil olmasını engellemekte ve endişelerini artırmaktadır.”“EYLEM KARARIMIZ KARARLILIKLA UYGULANACAKTIR”Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, eğitimde niteliğin artırılması ve öğretmenlerin mesleki itibarının korunması için sahanın sesine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, sendika olarak aldıkları eylem kararının arkasında duracaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.