Oğuzlar’da düzenlenen yürüyüşe katılımın yüksek düzeyde olduğunu belirten Çorum Dağcılar Birliği Başkanı Elif Hasibe Erdem, “Öncelikle içimizi yakan hain terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize şifalar dileriz. Çorum Dağcılar Birliği olarak Oğuzlar İlçesinde; bu vatan uğruna canını feda eden askerlerimiz ve gazilerimiz anısına doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Rabbim bu hain saldırıları vatanımıza bir daha yaşatmasın. Büyük zaferleri gerçekleştiren milletin çocukları olarak bağımsızlık ve birlik ruhuyla tarihimizden aldığımız güçle yılmadan devletimizin ve milletimizin hizmetindeyiz” dedi.