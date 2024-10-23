İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek

Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

Yerlikaya TUSAŞ’ta basına yaptığı bir diğer açıklamada ise son gelişmeleri aktardı: “1’i kadın, 1’i erkek 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Yaralılardan 3’ünün durumu ağır.

Terörü lanetliyoruz. Kimlikleri belirlenince, hangi terör örgütüyle bağlantılı oldukları kamuoyuyla paylaşılacak.”

KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ'NE CENAZE ARAÇLARI GİRİŞ YAPTI

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne cenaze araçlarının giriş yaptığı bildirildi.