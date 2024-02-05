Terör olaylarında yaralanan veya şehit düşen askerlere rütbesine göre farklı maaş bağlandığını belirten Tahtasız, “2024 yılı itibarıyla terör gazisi bir subay 78 bin 926 lira maaş alırken, 1’nci derece er malul gazi 28 bin 850, 6’ncı derece malul gazi 19 bin 410 lira maaş alıyor. Ayrıca Temmuz ayında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam rütbeli gazilerin maaşlarına yansıtılırken, er malul gazilerin ve er şehit ailelerinin maaşlarına yansıtılmadı” dedi.

1994 yılında Ardahan Göle’de vatani görevini yaparken iki askerimizin şehit düştüğü çığ faciasından yaralı kurtulan ve gazi olan Çorumlu Aydın Yılmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a Er malul gazilerin mağduriyetlerini aktardı.



“SAHİPSİZ BIRAKILDIK”

Rütbeli ve Er Gaziler ile rütbeli şehit ve er şehitlerin arasında maddi olarak büyük uçurum olduğunu ifade eden Aydın Yılmaz, şunları söyledi:

“Rütbeli Gazi ile Er Gazi arasında büyük bir uçurum var. Biz yaralanırken, mayına basarken kurşun bize adres sormadı. Bizim haklarımız da büyük bir uçurum var. Rütbeli gaziler tedavi olmak için yurt dışına giderken er gaziler gidemiyor. En son 1 Temmuz 2023’te memurlara verilen 8 bin 77 liralık zamdan rütbeli gaziler, rütbeli şehit aileleri yararlanırken er gaziler olarak bizi yok saydılar. Bizi görmezden geliyorlar. Bizim hakkımızı arayan yok. Bizler sahipsiz bırakıldık.”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Er’lerin yaşadıkları mağduriyeti ve ayrımcılığı Meclis gündemine taşıyacağını belirterek, “Ben de soru önergesi vereceğim Meclis’te dile getireceğim. Tün şehitler eşittir. Bizim için aynı kıymettedir. Aynı şekilde gazilerimiz de rütbeli olsun er olsun bu vatanın evlatlarıdır. Biz de onlara sahip çıkacağız” dedi.