Türk Polis Teşkilatı’nın 179’ncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından Akşemseddin Camii’nde şehit polisler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.



Öğle namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler okunarak, şehit polisler için dua edildi. Mevlid programına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.

İl Emniyet Müdürü Pehlivan, Türk Polis Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirterek, etkinlikler kapsamında vatan savunmasında şehit düşen meslektaşlarını unutmadıklarını ifade etti.