Bektaşoğlu Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği, Anneler Günü’nde kadınları bir araya getirdi. Dernek Başkanı Serpil Erol ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyonu ile Anneler Günü programı düzenlendi. Bahçelievler Mahallesi Beyaz Lale Apartmanı önünde düzenlenen kutlama programına dernek üyesi kadınlar ile bazı davetliler katıldı.

GÜLÜZAR BALAT, YILIN

ANNESİ OLARAK SEÇİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda katılımcılara bazı ikramlarda bulunulurken, yılın annesi ise Çorumlu şehit polis memuru Orhan Balat’ın annesi Gülüzar Balat seçildi. Gülüzar Balat’a Çorum Emniyet Müdürlüğü temsilcileri tarafından çiçek verilirken, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ise Atatürk’ün fotoğrafını takdim etti.

Konuklarla yakından ilgilenen Dernek Başkanı Serpil Erol, yılın annesi seçilen Gülüzar Balat’ı kutladı. Program, müzik eşliğinde halaylarla devam etti.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Serpil Erol, “Bir anne, bir milletin kaderini ve tüm dünyayı değiştirebilir” dedi.

Erol, “Karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin simgesi olan anne, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, sözcüklerle anlatılamayan ve yeri hiçbir zaman doldurulamayan, evlatlarını özveriyle büyüterek koruyan, hoşgörü ve sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı en yüce değerlerimizdir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi en zor günlerimizde de sığındığımız, yanımızda bulabileceğimiz annelerimizin, yetiştirdikleri sağduyulu, ilkeli ve özgüvenli bireylerle toplumdaki önemi büyüktür. Bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, sevgiyi, saygıyı, güzel ahlakı, mutluluğu, hayata tutunmayı ve başarmayı öğreten annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Fedakar ve cefakar annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadesini kullandı.

Programa; CHP Belediye Meclis Üyesi Onur Topkül, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Bektaşoğlu Köyü Muhtarı Kadriye Balat, bazı CHP Kadın Kolları üyeleri ile kadınlar katıldı.

Editör: Haber Merkezi