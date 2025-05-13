Memur-Sen Çorum Engelliler Komisyonu Başkanı Emrah Çakır, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımının sağlanması gerektiğini belirterek, “Engellilik bir eksiklik değil, hayatın doğal bir parçasıdır” dedi.

Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda karşılaştığı engellere dikkat çeken Çakır, kamu kurumlarında erişilebilirlik sorunlarının giderilmesi ve engelli dostu bir çalışma ortamı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Engelli bireyler için hayata geçirilen evde bakım desteği, istihdam artışı ve erişilebilirlik mevzuatını önemli kazanımlar olarak değerlendiren Çakır, son dönemlerde bazı düzenlemelerin bu kazanımları zayıflattığını söyledi.

“Engelli kadrolarına atamaların azalması, sosyal desteklerdeki aksaklıklar, iptal edilen engelli raporları ve ortez-protez teminindeki sıkıntılar ciddi mağduriyetlere neden oluyor” diyen Çakır, Memur-Sen olarak bu konuda rahatsızlıklarını dile getirdiklerini ifade etti.

Engelli kamu çalışanlarının haklarının korunması, adil atama süreçleri ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Emrah Çakır, “Topluma sunulan her destek, aslında ülkenin geleceğine yatırımdır. Biz Memur-Sen olarak bu mücadelede engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ