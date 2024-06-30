Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi ve Kongre Merkezi, Yeni Mahalle Adliye binası yanında taban alanı 2 bin 450 metrekare olmak üzere toplam inşaat alanı 7 bin 350 metrekare olarak inşa edilmeye başlandı.

Kütüphanesi ve Kongre Merkezi’nde 7-14 yaş çocuk bölümü, kafeterya mutfağı, kafeterya, revir, sergi alanı, koridor, engelli kütüphanesi, 0-6 yaş bölümü, aile bekleme alanı, serbest oyun alanı, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı salon, sanatçı odası, sergi alanı, 2 amaçlı çok amaçlı salon, 3 adet ana okuma salonu, görüntülü kaynaklardan yararlanma salonu, 3 ayrı kütüphane, sesli spor alanı, müzik atölyesi, resim atölyesi, 3 adet grup çalışma alanı, 3 adet bireysel çalışma alanı yer alacak şekilde planlandı.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli ile şantiye alanında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından bilgi veren Şerif Okudan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları, Milletvekilimiz Sayın Avukat Oğuzhan Kaya'nın gayretleri ile Türkiye'ye örnek Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi ve Kongre Merkezi'nin inşası başladı. Her alanda verdiğimiz sözleri tutacağız ve en iyi şekilde Osmancık'ımızı Türkiye yüzyılına hazırlayacağız. Bu dev projenin ilçemize kazandırılmasında destek ve emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya'ya Osmancık halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da kongre merkezin çalışmalarına başlandığını müjdeleyerek desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hemşehrileri adına teşekkür etti.

Milletvekili Kaya, İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen işin tamamlanma süresinin 660 gün olarak belirlendiğini ve 2025 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini de kaydetti.

Editör: İHA AJANS