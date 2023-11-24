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İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda, karne töreni sonrası evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şehadetinin ardından paylaşılan bir videosunda, Mağusa Limanı türküsü ve fotoğrafındaki tebessümüyle hafızalara kazınan Aybüke öğretmen, ilk ve ortaokul eğitimini Ankara'da sürdürdü. Ankara'daki sınıf öğretmeni Adil Bingöl, öğrencilik yıllarını Aybüke Yalçın'ın okul fotoğraflarıyla AA muhabirine anlattı. Emekli öğretmen Bingöl, "Emeğim var çocuğumuzda, helal olsun, cennet mekanı olsun." dedi.

Adil Bingöl, Aybüke Yalçın'ın öğrencilik yıllarında derslerinde çok başarılı olduğunu, arkadaşları tarafından çok sevildiğini ve müziğe çocukluğundan beri ilgi duyduğunu söyledi. Emekli öğretmen Bingöl, "Aybüke, müziğe ilgi duyardı şarkıları mırıldanırdı küçük yaşlarında, Mağusa Limanı'nı sürekli söylerdi, gitar çalardı, mandolin çalardı, ilk flütle başladı." diye konuştu.

"Baba bana bir şey olmaz"Bingöl, Yalçın'ın mezun olduktan sonra bile kendini unutmadığını belirterek bir anısını şöyle paylaştı: “Aybüke, ortaokulu bitirdikten babası memur olduğu için Balıkesir'e gittiler. Ben de Ayvalık'a tatile gitmiştim, orada gelmiş beni bulmuş. 'Gel öğretmenim bizim misafirimiz ol.' dedi. Gittim, bir gece onlarda kaldım, haziran ayıydı Aybüke, 'Size erik toplayacağım.' diye ısrar etti, ağaca çıktı, erik toplarken ağaçtan düştü. Kolu falan sıyrılmıştı. Babası hastaneye götürelim dediğinde, 'Baba bana bir şey olmaz.' cevabını verdi. Beni çok severdi, ben de onu çok severdim”Adil Bingöl, Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesinden sonra duyduğu acıyı dile getirerek onunla her zaman gurur duyduğunu ifade etti. Aybüke'nin şehit edildiği haberini alır almaz babası Sadık Yalçın'ı aradığını aktaran Bingöl, "Çok üzüldüm, hala ailesini her gördüğümde duygulanıyorum." dedi.Bingöl, uzman jandarma çavuş olan oğlunun da Aybüke gibi 22 yaşında şehit olduğunu belirterek "Ben de bir şehit babasıyım, Aybüke'nin şehadetini öğrendikten sonra sevgim ikiye katlandı, sevgisi bambaşka bir çocuktu." diye konuştu.