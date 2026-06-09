İlk görev yeri olan Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken, 9 Haziran 2017'de karne dağıtımının ardından evine dönerken gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için Osmancık Kabristanı ve Şehitlik Kabristanı'nda anma programı düzenlendi.

Programa Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve şehit öğretmenin ailesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit öğretmenin mezarına karanfiller bırakıldı. Şehadetinin 9. yıl dönümü dolayısıyla imam hatip okullarında Şenay Aybüke Yalçın için 9 Kur'an-ı Kerim hatmi indirildiği bildirildi.

HEM HÜZÜN HEM GURUR

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, programda yaptığı konuşmada, kızının şehadetinin 9. yıl dönümünde kabri başında bulunmanın hem hüzün hem de gurur verdiğini söyledi.

Ankara'dan anma programına katılmak için geldiklerini belirten Yalçın, "Kızımızın en büyük arzularından biri öğretmenlik mesleğini sürdürmek, öğrencileriyle birlikte olmak ve onları başarıyla bir üst sınıfa uğurlamaktı. Ancak ömrü buna yalnızca bir kez imkan verdi. Ne yazık ki sonraki yıllarda öğrencileriyle yeniden buluşma fırsatı olmadı." dedi.

Yalçın, kızının görev yaptığı kısa süre içerisinde Batman'ın Kozluk ilçesindeki yatılı bölge okulunda güzel izler bıraktığına inandıklarını ifade ederek, "Öğrencilerinin ve görev yaptığı çevrenin gönlünde yer edinmiş olması bizler için büyük bir tesellidir." diye konuştu.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını dile getiren Yalçın, "Vatanımız için canlarını feda eden askerlerimizi, polislerimizi, korucularımızı, sağlık çalışanlarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Rabbim geride kalan ailelerine sağlık, sabır ve afiyet versin." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da Şenay Aybüke Yalçın'ın idealleri doğrultusunda eğitimini tamamlayarak öğretmen olduğunu ve görevi sırasında şehadet mertebesine ulaştığını belirtti.

Yalçın'ın hatırasının yaşatıldığını vurgulayan Duman, "Ne ailesinin ne de milletimizin gözü arkada kalmasın. Çünkü bugün onun izinden giden, aynı ideal ve değerlerle yetişen nice Şenay Aybüke'ler, nice öğretmenler var. Onlar, şehitlerimizin emanet ettiği bayrağı daha ileriye taşımak için görevlerini sürdürüyor." dedi.

"TÜNELE ŞEHİT ÖĞRETMENİN İSMİ VERİLSİN"

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Şenay Aybüke Yalçın'ın hayallerinin ve hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Geleceği parlaktı ancak hain bir saldırıda şehit edildi. Bu ülkenin toprağı, bayrağı ve vatanı için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Gelgör, yeni açılan Kırkdilim Tünellerine Şehit Şenay Aybüke Yalçın isminin verilmesini istedi.

ÖRNEK BİR ÖĞRENCİYDİ

Şehit öğretmenin Ankara Etimesgut İlköğretim Okulu'ndaki sınıf öğretmeni Adil Bingöl de Yalçın'ın eğitim hayatı boyunca önemli başarılara imza atan örnek bir öğrenci olduğunu söyledi.

Şehitlik makamının yüce bir mertebe olduğunu ifade eden Bingöl, "Çocuklarımız vatanı ve milleti için şehit oldular. Bunun her insan tarafından idrak edilmesi gerekir. Devletimiz ve milletimiz için canlarını feda ettiler. Şehidimiz henüz hayatının baharındaydı. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun." dedi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencilerinden Feyza Buklem Lafcı da öğretmenlerinin adını taşıyan okulda eğitim görmekten gurur duyduğunu belirterek, onun fedakarlığını ve hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerden Fatih Eren Duman ise vatanına saygılı ve ülkesine faydalı bireyler olmak için çalıştıklarını ifade ederek tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını kaydetti.

3 Eylül 1994'te Osmancık'ta dünyaya gelen Şenay Aybüke Yalçın, müzik öğretmeni olarak atandığı Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yaparken 9 Haziran 2017'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olmuş, mesleğine olan bağlılığı ve hayat hikayesiyle Türkiye'nin hafızasında önemli bir yer edinmişti. Şehit öğretmen, şehadetinin 9. yılında dualar ve çeşitli etkinliklerle anıldı.