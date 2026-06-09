Kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.

Çılgın Sayısal Loto'nun 1.110 milyar TL'lik rekor ikramiyenin kazandıran numaraları ise 28-30-39-48-55-68- JOKER 87- SÜPERSTAR 80 oldu.

DAĞITILAN İKRAMİYE

Bu numaraları tutturanlara verilen büyük ikramiyeler şöyle:

6 bilen 1 kişiye verilen ödül:

1.110.362.664,9 ₺

5+1 bilen çıkmadı.

5 bilen 4 kişi oldu. Kişi başı ikramiye miktarı şöyle:

964.637,55 ₺

4 bilen 292 kişi oldu. Dağıtılan ödül ise şöyle:

13.214,2 ₺

3 bilen 11 bin 261 kişi var. Bu kişilere verilen ödül:

856,6 ₺

2 bilen 164 bin 931 kişi oldu. Kişi başı verilen para şöyle:

87,7 ₺

1 KİŞİ 1.1 MİLYAR TL KAZANDI

Gelen son dakika bilgilerine göre 6 bilen 1 kişi toplamda 1 milyar 110 milyon lira para kazandı.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İL'E ÇIKTI?

Kazanan adayın ili Adana Yüreğir olarak açıklandı.