Kazandıran Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.
Çılgın Sayısal Loto'nun 1.110 milyar TL'lik rekor ikramiyenin kazandıran numaraları ise 28-30-39-48-55-68- JOKER 87- SÜPERSTAR 80 oldu.
DAĞITILAN İKRAMİYE
Bu numaraları tutturanlara verilen büyük ikramiyeler şöyle:
6 bilen 1 kişiye verilen ödül:
1.110.362.664,9 ₺
5+1 bilen çıkmadı.
5 bilen 4 kişi oldu. Kişi başı ikramiye miktarı şöyle:
964.637,55 ₺
4 bilen 292 kişi oldu. Dağıtılan ödül ise şöyle:
13.214,2 ₺
3 bilen 11 bin 261 kişi var. Bu kişilere verilen ödül:
856,6 ₺
2 bilen 164 bin 931 kişi oldu. Kişi başı verilen para şöyle:
87,7 ₺
1 KİŞİ 1.1 MİLYAR TL KAZANDI
Gelen son dakika bilgilerine göre 6 bilen 1 kişi toplamda 1 milyar 110 milyon lira para kazandı.
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İL'E ÇIKTI?
Kazanan adayın ili Adana Yüreğir olarak açıklandı.