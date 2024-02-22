Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Birimi tarafından düzenlenen anma programı Turgut Özal İş Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güloğlu, MHP yönetim kurulu üyeleri ile ülkücü gençler katıldı.



Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik yaptığı açıklamada, “20 Şubat 2015 tarihinde hain bir pusu sonucu hayatını kaybeden ve bugün inanıyoruz ki bizleri cennetten seyreden Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi anmak ve ona olan özlemimizi dile getirmek için bir araya geldik. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin üzerinden dokuz sene geçti, dokuz koca sene... Ama Allah şahittir ki acımız hala çok taze, kinimiz dipdiridir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki zamanı geldiğinde Ülkücü irade bütün hainlerin tepesine çelik bir yumruk gibi inecek ve şehidimizin intikamını alacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hainlerin inlerine girmekte, şer yuvalarını katillerin başına çevirmektedir. Dağda, ovada, sınırlarımızın içerisinde ve dışarısında hiçbir bölücü unsur kalmayana kadar bu kararlı duruştan taviz verilmemelidir, verilmeyecektir. Bizler bu kararlı mücadele amasız, fakatsız devletimizin yanında ve her daim emrindeyiz. Bizler; Mete Han'da disiplin, Attila'da kudret, Bilge Kağan'da şuur, Alparslan'da iman, Fatih'teki azim ve sebatın temsilcileriyiz. Devlet ebed müddet fikriyle; liderimiz yayını nereye çeker, okunu nereye gezlerse tereddüdsüz bizler de o hedefe yönelir, ya yok olur ya da yok ederiz.



Bugün bu salonda bulunan herkes bir şehit namzedidir. Hepimiz Fırat'ız ve bu ülke için, bu ülkü için seve seve şehadete koşarız. Sözlerime son verirken Kılıçkıran ağabeyden Fırat'a bütün ülkü şehitlerini saygıyla selamlıyor, aziz ruhları önünde tazimle eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da “Tam 9 yıl önce bir üniversite öğrencisiyken pkklı hainler tarafından şehit edilen kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Aziz ruhu şad, mekanı cennet olsun” görüşlerine yer verdi.

Programda ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi de izlendi.