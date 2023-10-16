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Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevliyken Ağrı’ya geçici olarak görevlendirilen ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen operasyonda BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Emre Dokumacı’nın, İskilip’te bulunan baba ocağında mevlit programı gerçekleştirildi.

Programa, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, protokol üyeleri, köylüler ile çok sayıda davetli katıldı.

Mevlid-i Şerif’te Kur’an-ı Kerim okundu, şehitlerin ruhu için dualar edildi.