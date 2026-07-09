Çorum’da 76 yıldır mesleki eğitim veren Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (EML-Sanat Okulu) yıkılıp yeniden yapılmasına yönelik proje ihale aşamasına geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 Yılı Yatırım Projeleri kapsamında yer alan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "yık-yap" projesinde resmi ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı. 1940'lı yıllarda eğitim hayatına başlayan ve yaklaşık 76 yıldır Çorum'da mesleki eğitime hizmet veren okul, depreme dayanıklı, modern ve tam donanımlı yeni binasına kavuşacak.

“Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, ilimizin köklü eğitim çınarlarını depreme karşı güvenli, modern ve tam donanımlı yapılara dönüştürmek amacıyla okul yenileme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diyen İl Mili Eğitim Müdürü Cemil Çağlar bu kapsamda Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yık-Yap) projesinde resmi ihale sürecinin başladığını, 76 yıllık okulun tarihi misyonuna yakışır modern bir çevreye kavuşturulacağını anlattı.

KESİNTİSİZ EĞİTİM

Yeni bina projesinin 24 derslikli çağdaş mimarisi, teknolojik laboratuvarları ve geniş sosyal donatılarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacağını da anlatan Çağlar; “Yık-yap projesi kapsamında gerçekleştirilecek yapım süreci boyunca öğrencilerimiz mağdur edilmeyecek, eğitim-öğretim faaliyetlerine okulun kendi bünyesinde yer alan ek binada kesintisiz olarak güvenle devam edilecektir” dedi.

Millî Eğitim Müdürü Çağlar, ihale süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede: “Şehit Emin Güner MTAL, yarım asrı aşan geçmişiyle şehrimizin en değerli eğitim markalarından biridir. Evlatlarımızın can güvenliği ve en modern şartlarda eğitim alması bizim en temel gayemizdir. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yapım çalışmalarına hızla başlayarak okulumuzu geleceğin standartlarına taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Çağlar ayrıca ilimizde eğitim yüzyılına verdikleri güçlü destekten dolayı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Ali Çalgan ve Çorum Milletvekillerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi