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Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın naaşı uçakla Merzifon Havaalanı’na, buradan da karayoluyla Çorum’a getirildi. Şehit Çalgay'ın cenazesi eşinin Buharaevler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Eşi Esmanur Çalgay şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınması sırasında şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan da her şeyden habersiz olup bitenleri meraklı gözlerle izledi.

Şehidin cenazesi daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemsettin Camii’ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Mehmet Tahtasız, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, ailesi, üst düzey askeri ve polis yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.

Şehit Çalgay’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği’nde toprağa verildi.